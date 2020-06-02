Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Halil İbrahim Kaya, evinin deposunu istiridye mantarı bahçesine çevirdi. İki çocuk babası emekli öğretmen, “26 yıllık eğitimcilik hayatımın ardından emekli oldum ve ardından ikinci üniversite olarak tarım okurken bu alanı keşfettim. Hobi olarak mantar yetiştirmeye başladım” dedi.

KİLOSUNU 10 LİRADAN SATIYOR

Mantarları hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yetiştirdiğini kesinlikle hormon kullanmadığının altını çizen Halil İbrahim Kaya, “Kendimiz yiyoruz, eşe dosta veriyoruz. İhtiyacımızın fazlasını da kilosunu 10 liradan satarak eritiyoruz” diye konuştu. (İHA)