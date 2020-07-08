Yıllardır gizemi çözülemedi! ‘Bu suya gelen kuşlar ölüyor’

Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyü ormanlık alanında bulunan su kaynağı çevresinde yıllardır gizemli kuş ölümleri görülüyor. Kabarcıklar çıkmasına rağmen sıcaklığı normal olan gözeye bölge halkı yaşanan kuş ölümleri nedeniyle ‘Kuş geçmez’ adını koydu.

“CİLT HASTALIKLARI İÇİN SU ALIYORLAR”

Eryaba Köyü Muhtarı Şerif Sözen çeşme ile ilgili şunları anlattı:

* Biz buraya ‘kuş geçmez suyu’ diyoruz. Buranın üzerinden uçan kuşlar, buraya indiği zaman suyundan mı içiyor artık bilemiyoruz, geri kalkamıyor, ölüyor.

* Ben 63 yaşındayım bu su böyle, benden önce de böyleymiş. Burada kuşu öldüren su bizi de öldürür. Buranın araştırılmasını istiyoruz.

* Bazı vatandaşlarımız da buradan yaraları ve cilt rahatsızlıkları için su alıyor. Bazen de bizden isteyenlere gönderiyoruz.

Eryaba köyünde yaşayan Taşkın Atakır (20) ise, “Bu su cilt hastalıklarına iyi geliyor. Su bu şekilde kaynıyor ama aksine soğuk veya sıcak değildir. Suyun kokusundan ya da içtiğinden midir bilemiyoruz ama burada kuşlar ölüyor” diye konuştu. (DHA)