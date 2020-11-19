Merkez Bankası, Naci Ağbal geldikten sonra gerçekleştirilen ilk toplantıda, politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti.

“PLANSIZ YÖNETİMİN FATURASINI MİLLETÇE HEP BİRLİKTE ÖDÜYORUZ”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararına tepki gösteren Davutoğlu, “Plansız, programsız yönetimin faturasını milletçe hep birlikte ödüyoruz. Bugün yapılan faiz artırımı, yıllardır sürdürdüğünüz akıl dışı politikalarınızın sonucudur. Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Acı ilacı millet değil, hükümet içmeli” ifadelerini kullandı.