Yıllık 96 milyon TL geliri olan bahis çetesi çökertildi

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda gözaltı kararı verilen 62 kişiden 52’si gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda suça konu dijital materyaller ile dokümanlara el konuldu.

BİTCOİN’E DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Yıllık 96 milyon TL haksız kazanç elde eden örgütün para transferlerinde kullandığı elektronik para hesaplarının tamamının üçüncü kişilere ait sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların bir kısmının açıldığından vatandaşların haberinin dahi olmadığı tespit edildi.

Açılan hesapların ise İzmir ve Mersin’de faaliyet gösteren paravan bir şirket tarafından yönetildiği, yasa dışı bahisten kazanılan paralarının ise izinin sürülememesi için bitcoin olarak bilinen kripto paraya dönüştürülerek Kıbrıs bağlantılı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

MAL VARLIĞI 5 MİLYON TL

Ayrıca, gözaltına alınan organizatör 9 kişinin mal varlığının 5 milyon TL değerinde olduğu ve mal varlığına el konulmasına yönelik çalışmalara başlanıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. (İHA)