Yıllık izinden dönen mühendisin corona testi pozitif çıktı

Yıllık izni için memleketi Konya’ya gidip, jeoloji mühendisi olarak çalıştığı Aydın’ın Germencik ilçesine geçen hafta dönen Ahmet Yasin Tuna, rahatsızlanınca kontrol için doktora gitti, şüphe üzerine corona virüsü testi yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Test sonucunun pozitif çıktığını Facebook’tan duyuran Ahmet Yasin Tuna, kendisiyle temasta olanları da uyarmayı ihmal etmedi. Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid testim pozitif çıkmıştır sağlık durumumda şuanda herhangi bir sıkıntı yoktur. Son 72 saatte temas halinde olduğum kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Rabbim cümlemize şifa versin” dedi.

20 FİRMA ÇALIŞANI İZLEMEYE ALINDI

Ahmet Yasin Tuna’nın hastanede tedavi altına alınmasından sonra, iş arkadaşlarından 22'sine test yapıldı. Test sonuçlarına ve gelişmelere göre acil müdahale için çalışanlar evlerinde izlemeye alındı. Gelişmelere göre karantinaya alınıp alınmayacaklarına karar verileceği öğrenildi.

BİR UYARI DA KAYSERİ’DEN

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde yaşayan Hacı G.’de sosyal medyada yaptığı videolu paylaşımda, testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hacı G., “Arkadaşlar sonucum pozitif çıktı benimle görüşen varsa söylesin. Gidip de dönmemek var. Hakkınızı helal edin” çağrısı yaptı.