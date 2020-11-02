Yılmaz Erbek apartmanında çalışmalar yeniden başlatıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 17 bina yıkıldı.
Depremde, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek apartmanının da ilk iki katı çöktü.
Yan yatan binanın çöken bölümlerinde arama kurtarma çalışmaları dün sonlandırıldı. Binanın üst katları, yıkılma tehlikesine karşın kontrollü olarak yıkıldı.
Binanın zemin ve 1’inci katına ulaşan arama-kurtarma ekipleri, çalışmalara yeniden başladı.
Jandarmaya ait 2 arama köpeği de çalışmalara katılıyor. DHA