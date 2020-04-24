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Yılmaz Özdil: Atatürk’e dil uzatanlar ne Müslümandır ne de insan!

SÖZCÜ TV’deki Halkın Vicdanı programında soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Cumhuriyet’in nasıl zor şartlar altında ilan edildiğini konuştu.

Sozcu.com.tr
09:29 -
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Duayen isimler anlattıklarıyla tüyleri diken diken etti. Cumhuriyet’in ilanından önce Türkiye'nin işgal altında olduğunu ve halka büyük zulümler edildiğini vurgulayan Özdil, şöyle konuştu:

“Kur'an-ı Kerim'i sayfa sayfa yırtarak hela çukurlarına atıyorlardı. Ramazanda top atılmasına bile izin vermiyorlardı. Şimdi utanmadan Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına dil uzatanlar ne Müslümandır ne de insan.”

Türkiye'nin şehit kanıyla sulandığına dikkat çeken Dündar ise, “Yatsınlar, kalksınlar Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etsinler” ifadelerinde bulundu.

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Son güncelleme: 09:54 24.04.2020
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