Yılmaz Özdil bu akşam ‘Demokrasi Arenası’nda

Ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil'in konuk olduğu program yine gündemi belirleyecek. Yılmaz Özdil, programla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası'nda, Tele1'deyiz, salona girişte dut pekmezi ikram edilecektir” dedi.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izlenme rekorları kıran ‘Demokrasi Arenası' bu akşam 21.00'den itibaren Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nden canlı yayınla ekrana gelecek.