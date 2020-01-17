Yılmaz Özdil’den canlı yayında Kanal İstanbul tepkisi!

Kanal İstanbul ile ilgili TELE1 ekranlarında açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, şu ifadeleri kullandı:

Daha lüks kanal yapmak lazım, yani bir halk tipi gemiler için kanal yapmak lazım. Gemicikler oradan, tankerler buradan geçsin. Bu sadece gemi meselesi de değil. Mesela lüferler nereden, hamsiler nereden geçecek? Bunların adını koymak lazım.

ÇED raporunda bunların da olması lazım. Şimdi burası paralı bir yer, hamsi oradan nasıl geçsin? Buna nizam, intizam getirmek lazım. Yani gerçekten bence, Trakya’yı dörde bölmek gerekiyor.

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Mesela bu şimdi olmayan bir şey, Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyor. Sanki Karadeniz ile Marmara arasında bağlantı yok. Bence Bursa’dan İzmir’e bir tane daha açalım, Marmara ile Ege’yi de bağlayalım. Buna hemen körü körüne karşı çıkmamak lazım. Yani hemen karşı çıkmak, bunlar doğru değil.

“BUNDAN DAHA GÜZEL BİLİMSEL BİR İZAHAT GÖRMEDİM”

‘Hz. Nuh’un cep telefonu var’ diyen bir bilim insanımız, ‘Karadeniz havaya uçacak’ dedi. Adam bunu bilimsel olarak anlattı. Karadeniz’in tabanında bir şey birikmiş, o havaya uçacak, bütün boğaz mahvolacakmış. Kanal İstanbul’u bu yüzden yapmamız lazımmış. Bundan daha güzel bir bilimsel izahat görmedim.

Sonra başka bir bilim insanı çıktı, ‘Tapınak Şovalyeleri’nin gemileri altın dolu’ dedi. O da mesela bunu anlattı. Denizde batan gemiyi bulmak için kanal yapmak, bu bilimsel bir açıklama. Bunlar varken, Ekrem İmamoğlu’nun bunlara karşı çıkması, gerçekten yadırgayıcı bir şey.

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“KATAR’A İSTANBUL’U VERSE YERİDİR”

Siz Katar Emiri’nden daha mı iyi bileceksiniz? Katar Emiri’nden daha iyi biliyorsanız tank fabrikanızı neden satıyorsunuz? Milletin tank fabrikasını satıyorlar, milletin gıkı çıkmıyor. Katar’a İstanbul’u verse yeridir.

Ada yapacakmış. Gerek yok, bassın parayı alsın Büyükada’yı. Bu Kanal İstanbul değil, bu kaval İstanbul. Dünyada hiçbir millet toprağının satılmasına izin vermez.



“250 BİN LİRAYA VATANDAŞLIĞIMIZI SATIYORLAR”

Burnumuzun dibinde Yunanistan, adalarımızı aldı. Bodrum’da ayağını denize sokuyorsun, Yunan sahil güvenliğine çarpıyor. Bir milleti millet yapan kavram, ırk, din, ideoloji vesaire değildir, şuurdur.

Malı, mülkü satılan millet sesini çıkarmıyorsa Katar Emiri haklıdır. Ver parayı Türkiye’yi al. 250 bin dolara vatandaşlığımızı satıyorlar, yarın 50 bin dolara seni de satarlar.

2 bin 200 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ‘bas parayı geç’ noktasına getirdiler. 2 bin 200 yıllık asker-millet kavramını paraya endekslediler.

Sen bugün 35 bin liraya bedelli yaptırırsın, yarın adam 40 bin lira verir, silahı sana çevirtir. Suriye’den getirmişsin 3-4 çapulcuyu, kökten dinciyi, 2 bin liraya saldırtıyorsun Libya’da. Herif 2 bin 200 dolar verir sana saldırtır.

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“KUVA-Yİ MİLLİYET ŞUURU NEREYE GİTTİ?”

Milleti millet yapan değer şuurdur. Bu milletin Kuva-yi Milliye şuuru nereye gitti? Biz 18 senede bu kadar yok olacak, bu kadar değerlerini kaybedecek, bu kadar insanlıktan çıkacak bir millet miydik?

“AKP İLK SEÇİMDE GİDECEK”

Bakın bu Kanal İstanbul yapılır mı, yapılmaz mı? Müteahhitlik olarak yapılabilir, girersin patlatırsın. Bunu yapamazlar. Neden? AKP ilk seçimde gidecek. Bakın diyorum ya, kaval İstanbul. Bize kaval çalıyorlar. Bakın sayın Cumhurbaşkanımız kalır ama AKP genel başkanı gidecek.