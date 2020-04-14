Yılmaz Özdil’den çarpıcı ‘Soylu’ yorumu: Hayatının hatasını yaptı

İçişleri Bakanlığı, cuma günü 22.30 sıralarında yaptığı duyuru ile corona virüsü tedbirleri kapsamında saat 24.00 itibarıyla 30'u büyükşehir 31 ilde 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı…

İşte bu duyuru sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Vatandaşlar ekmek ve gıda alabilmek için fırın, market ve benzinliklere akın etti. Ortaya da günlerdir virüsle mücadelenin en etkin yolu olan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler çıktı, yasağın duyuruluş şekli tartışma konusu oldu, İçişleri Bakanlığı’na tepki üstüne tepki geldi.

Duayen gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil de, SÖZCÜ TV'de moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı Halkın Vicdanı programında bu konuyu masaya yatırdı.

Programda, Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, çarpıcı açıklamalarda bulundu, böyle bir rezaletin sadece Türkiye'de yaşandığına dikkat çekti.

DÜNDAR: İSTİFA YOKTUR, AZİL VARDIR

Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağına gelen tepkiler üzerine istifa etmesi ve istifasının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Hayatının hatasını yaptı.

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Dündar ise “Tek adam rejimlerinde istifa yoktur, azil vardır” dedi.