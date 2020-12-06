Yılmaz Özdil’den dikkat çeken aşı açıklaması

Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV’de Lale Özan Arslan’ın konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Özdil, corona virüsü ve aşıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Öncelikle makarayı biraz geri sarmamız lazım, çünkü gündeme aşı bomba gibi düştü hepimiz umutla böyle bir gelişme beklediğimiz için.

*Ama öncelikle konuşmamız gereken bence vaka ve ölüm sayıları. Türkiye’de alınan saçma sapan ve dünyada örneği görülmeyen kararlar neticesinde Türkiye bugün maalesef dünyada en fazla vaka sayısına sahip ülke.

VAKA SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ

*Şu an Sağlık Bakanımız sayıları açıklıyormuş gibi yapıyor. Aslında hala gerçek rakamları söylemediğimizi biliyoruz. Bunu doktorlar ve belediye başkanları da açıklıyor.

*Kabaca bugün Türkiye’de hala 50 binin üzerinde vaka var. Ölü sayısı da 200 civarı açıklanıyor ancak biz bunun 600 civarında olduğunu biliyoruz.

*Alınan önlemler yanlış ve yetersiz. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere bilim insanına yakışır açıklamalar yapanların ne kadar haklı olduğu bu süreçte ortaya çıktı.

AŞI OLACAK MI?

*10 ay önce ben aşı kampanyaları için yazı yazmaya başladığımda bana “vatan haini defol Almanya’ya git” diyorlardı. Şimdi Almanya’dan parayı versen de aşıyı alamıyorsun. Çünkü öngörüsüz, vizyonsuz, cahil davranırsan olacağı bu.

*Bugün Türkiye Çin aşısına yöneldi. Çin aşısıyla ilgili bana ‘olacak mısın?’ diyorlar. Olacağım tabi ki. Öncelikle BioNTech, Moderna aşısı olmaya gayret edeceğim. Olamazsam Çin aşısı olacağım. Çünkü bu tür salgınları yenebilmemizin tek yolu aşı. Hepimizin aşı olması gerekiyor.

YILMAZ ÖZDİL’İN LALE ÖZAN ARSLAN’A YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN