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Yılmaz Özdil’den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk cuma hutbesinde kullandığı ifadeye tepki gösteren Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, "Biri 'keşke Yunan kazansaydı' diyen tımarhanelik fesli, öbürü Atatürk’e lanet okuyan sarıklı... Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!" ifadelerini kullandı.

22:51 -
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Yılmaz Özdil’den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da ilk cuma hutbesini kılıçla okudu. Erbaş, “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş’ın yaptığı bu açıklamaya Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil’den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Özdil, “Biri ‘keşke Yunan kazansaydı’ diyen tımarhanelik fesli, öbürü Atatürk'e lanet okuyan sarıklı… Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!” ifadelerini kullandı.

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Atatürk Cuma Diyanet sosyal medya Türkiye Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 22:53 24.07.2020
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