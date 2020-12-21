Yılmaz Özdil’den, Ebubekir Sifil hakkında suç duyurusu

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil isimli şahsın sosyal medya üzerinden SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil hakkında paylaştığı sözler yargıya taşındı.

“BİR ŞERİATÇI MİLİSİ GİBİ DAVRANMAKTADIR”

Özdil'in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, şüpheli Sifil'in, “Hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediğini söyledi. Dilekçede, “Ebubekir Sifil, bir akademisyen gibi değil tahrikçi bir şeriatçı milisi gibi davranmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, Tele1'de Cüneyt Akman’ın “Zamanın Ruhu” programında Diyanet İşleri’nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasını, Yılmaz Özdil'in, “Ben şu an İzmir’deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Astronomdan haberdar olan bir kurumun Meteoroloji'den haberdar olmaması mümkün değil” şeklinde yorumladığını ve bu yorumun da düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu hatırlatıldı.

DİLEKÇEDE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA YER ALDI

Ebubekir Sifil'in, gazetecileri hedef gösterdiği ve daha ileri giderek “Öldüklerinde cesetlerinin camilerimize sokulmaması ve cenaze namazları kılınmasın” diyerek kasıtlı olarak cenaze yerine ceset sözcüğü ile hem hakaret hem de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlediği anlatılan dilekçede, Sifil'in sosyal medya paylaşımları da yer aldı. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Şüpheli Ebubekir Sifil, 18 Aralık'ta yaptığı paylaşımda suç konusu sözlerinden nedamet duymadığını belirtmiştir. Görülmektedir ki Ebubekir Sifil bir akademisyen gibi değil tahrikçi bir şeriatçı milisi gibi davranmaktadır.”