Yılmaz Özdil’den Esra Albayrak’a hakarete tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü kez baba olduğunu sosyal medyadan açıklaması sonrası eşi Esra Albayrak’ı hedef alan çirkin paylaşımlar büyük tepki gördü.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de Esra Albayrak’a yönelik hakaretlere Twitter hesabından tepki gösterdi.

”İNSAN OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL”

Özdil’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: ”Siyasi veya herhangi bir gerekçeyle değerli Esra Albayrak’a, bir kadına, bir anneye, dünyaya gelmiş bir bebeğe yönelik hakarette bulunanlar, belki nüfus cüzdanı taşıyor olabilirler ama insan olmaları mümkün değil.”

YILMAZ ÖZDİL’İN PAYLAŞIMI:

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