Yılmaz Özdil’den Sağlık Bakanı yorumu: “Siz ölüydünüz, sizi biz diriltik” de diyebilirdi!

Yılmaz Özdil, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı hem de tepki gösterdi.

Bakanın açıkladığı verilere göre virüs başladığından beri Türkiye'de ölümlerin azaldığını belirten usta gazeteci, şöyle konuştu:

* Şu anda 185 ülkede salgın var. Virüs başladıktan beri ölü sayısı azalan tek ülke burası. Ben yine de şükrettim, ‘Siz aslında ölüydünüz, sizi biz dirilttik' diyebilirdi. Bakan, siyasetçiler yerine hekim kimliğiyle konuşmalı.

* ‘Ölüm sayısı azaldı' demesi boynuna bir kolye olarak takıldı. Şu ana kadar Covid-19'dan hayatını kaybetmesine rağmen halının altına süpürülen bütün insanların vebali sağlık bakanını boynunadır.