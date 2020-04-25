Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yılmaz Özdil’den Sağlık Bakanı yorumu: “Siz ölüydünüz, sizi biz diriltik” de diyebilirdi!

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki Halkın Vicdanı programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerle ilgili açıkladığı rakamları ve düzenlediği son basın toplantısındaki konuşmasını masaya yatırdı.

Sozcu.com.tr
07:19 -
Haberler Gündem

Yılmaz Özdil, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı hem de tepki gösterdi.

Bakanın açıkladığı verilere göre virüs başladığından beri Türkiye'de ölümlerin azaldığını belirten usta gazeteci, şöyle konuştu:

* Şu anda 185 ülkede salgın var. Virüs başladıktan beri ölü sayısı azalan tek ülke burası. Ben yine de şükrettim, ‘Siz aslında ölüydünüz, sizi biz dirilttik' diyebilirdi. Bakan, siyasetçiler yerine hekim kimliğiyle konuşmalı.

* ‘Ölüm sayısı azaldı' demesi boynuna bir kolye olarak takıldı. Şu ana kadar Covid-19'dan hayatını kaybetmesine rağmen halının altına süpürülen bütün insanların vebali sağlık bakanını boynunadır.

Corona Gökmen Ulu Ölüm Sağlık Sağlık Bakanı Sözcü Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 07:27 25.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more