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Yılmaz Özdil’den Süleyman Soylu yorumu: Faturayı kendine kesecek hali yok…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Usta kalem Yılmaz Özdil, istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

22:29 -
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Yılmaz Özdil’den Süleyman Soylu yorumu: Faturayı kendine kesecek hali yok…

İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak kararının gece yarısına 2 saat kala alınması tepki toplamış ve milyonlarca vatandaş marketlere ve pazarlara akın etmişti.

Ortaya çıkan görüntülerden kendisinin sorumlu olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sözcü gazetesi yazarı usta kalem Yılmaz Özdil ise Süleyman Soylu’nun istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Tribünler yuhlar, kulüp başkanının faturayı kendine kesecek hali yok, teknik direktör istifa eder, futbolcular üzülmüş gibi yapar, önümüzdeki maçlara bakılır…

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Son güncelleme: 22:30 12.04.2020
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