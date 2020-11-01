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Yılmaz Özdil’in kamerasından İzmir’de son durum

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, geçen cuma İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyük hasar gören Bayraklı sokaklarını gezdi. Onlarca kişiye mezar olan apartmanları ve deprem bölgesindeki son durumu yerinde inceledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:08, 01/11/2020
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Şimdiye kadar 24 cansız bedenin çıkarıldığı, 10 kişinin de enkaz altında olduğu Doğanlar Apartmanı’nı görüntüleyen Yılmaz Özdil, “Burada ekstra trajik bir durum var. Bu binanın bitişiğinde şöyle bir tabela var. Burası Afet ve Acil Toplanma Alanı… Yani güya deprem olursa acil toplanma alanımız olan yerin bitişiği işte bu halde kardeşim” yorumunda bulundu.

Vinçlerin desteğiyle ayakta duran Yılmaz Erbek Apartmanı’nı da görüntüleyen Özdil, “Vinçler olmasa, artçı sarsıntılarda bu bina yıkılacak” dedi. Depremde ayakta kalan dokuz katlı 27 daireli apartmanın polis denetiminde boşaltığını belirten Yılmaz Özdil, “Sokakta kalan binlerce insan var” diye konuştu.

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Cuma deprem Haber izmir Polis Sözcü Türkiye Yılmaz Özdil
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