Yılmaz Özdil’in yeni kitabı Son Cüret çıktı

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in merakla beklenen Son Cüret kitabı, bugün okurlarıyla buluşuyor. Son Cüret 400 bin ön sipariş alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı.

Yılmaz Özdil, yeni çıkan kitabı Son Cüret’i Twitter’da “Emeğinin, alın terinin vücut bulmuş halini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Hasan Tahsin’in bağımsız onurlu ruhuna adadık. Milli mücadelenin bilinen ve bilinmeyen bütün kahramanlarına saygı duruşu olarak kaleme aldım. 12 yıl çalıştım. Günlük mesaimin yanında sayısız suç duyuruları, davalar, iftiralar, linç kampanyaları eşliğinde yürüyen 12 zorlu yıl. Nihayet tamamladım. Bundan sonra size emanet. 12 yılın emeğini ilk sayfasını çevirdikten sonra elinizden bırakmadan 12 saatte bitirme duygusuyla okursanız kendimi gerçekten başarılı sayarım” notuyla paylaştı.

Milli Mücadele ve kahramanlarınının anlatıldığı, 12 yıllık emeğin ürünü olan kitabı iki yılda yazan Yılmaz Özdil, “38 yıllık gazetecilik kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum, milli mücadeleyi böyle okumadınız, okutmadılar” dedi.

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