Yılmaz Özdil’in yeni kitabı ‘Son Cüret’in animasyonu yayınlandı

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in merakla beklenen Son Cüret kitabı, dün okurlarıyla buluştu. Özdil’in “Bundan sonra size emanet. 12 yılın emeğini ilk sayfasını çevirdikten sonra elinizden bırakmadan 12 saatte bitirme duygusuyla okursanız kendimi gerçekten başarılı sayarım” notuyla paylaştığı kitaba büyük bir ilgi var.

Son Cüret’in animasyon tanıtım filmi ise bugün yayınlandı. 72 saniyelik film etkileyici hikayesi ile dikkat çekti:

‘İnsanın ruhunu daraltan kasvetli bir günün akşamıydı. Hava kararmıştı. Yağmur tükürür gibi çiseliyordu. 465 yıl sonra esir düşen İstanbul’un ıslak sokaklarında fetih gururuyla devriye gezen işgal askerlerinin postal sesinden başka yankı yoktu. Şişli’deki 3 katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı. Gaz lambasının cılız ışığı odayı hayal meyal aydınlatıyordu. Altı kişiydiler. Üzerine harita yayılmış haritanın etrafında ayaktaydılar. Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar. Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun gün yüzü görmemişlerdi. Çanakkale’den Trablus’a Yemen’den Sina’ya Balkanlar’dan Kafkaslar’a vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı. Ve neticede bu daracık odaya sıkışmışlardı. Uzun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı. ‘Vakit tamam’ dedi, ‘Umutsuz olmayacağız’.

‘Uçurumun kenarındayız.’

‘Bizi canlı canlı mezara atmaya çalışıyorlar.’

‘Son bir cüret belki kurtarabilir.’

‘Anadolu’ya geçiyoruz.’

’12 YIL ÇALIŞTIM’



Yılmaz Özdil, yeni çıkan kitabı Son Cüret’i dün Twitter’da “Emeğinin, alın terinin vücut bulmuş halini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Hasan Tahsin’in bağımsız onurlu ruhuna adadık. Milli mücadelenin bilinen ve bilinmeyen bütün kahramanlarına saygı duruşu olarak kaleme aldım. 12 yıl çalıştım. Günlük mesaimin yanında sayısız suç duyuruları, davalar, iftiralar, linç kampanyaları eşliğinde yürüyen 12 zorlu yıl. Nihayet tamamladım” sözleriyle paylaşmıştı.





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