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Yine aynı bahane! ‘Günaydın aşkım’ mesajını görünce öldürmüş!

Türkiye'nin utanç vesikası 'eski eş' cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Dün evinde başından vurulmuş halde bulunan Hülya Güllüce'nin katilinin eski eşi Abdullah K. olduğu ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil, maktulle birlikte yaşadıklarını, kadının telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürdüğünü söyledi.

11:22 -
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Yine aynı bahane! ‘Günaydın aşkım’ mesajını görünce öldürmüş!

Olay, dün sabah Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya Güllüce‘nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. 17 yaşındaki kızın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri Güllüce’nin hayatını kaybettiğini belirledi, yapılan incelemede tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen 39 yaşındaki kadının bir süre önce boşandığı eşi Abdullah K.'yla görüştüğü ve birlikte yaşadığı, son günlerde aralarında sürekli tartışma çıktığı öne sürüldü.

39 yaşındaki Hülya Güllüce’nin bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenildi. (FOTO: DHA)

KIZI İÇİN SABREDİYORMUŞ

Cinayet Büro ekipleri, Abdullah K.’nın sabah saatlerinde apartmandan ayrıldığını ve otomobille kaçtığını belirledi. Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yeri tespit edilen 60 yaşındaki zanlı gözaltına alındı, araç içinde bir de tabanca ele geçirildi.

Sorguya alınan Abdullah K., Hülya Güllüce’nin telefonuna gelen “Günaydın aşkım” mesajını gördüğünü, bunun üzerine yanında getirdiği tabancayla kadını öldürdüğünü itiraf etti. Güllüce’nin ise Abdullah K.’den ayrılmak istediği ancak kızı için sabrettiği iddia edildi. (DHA)

Adana Cinayet Polis Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 11:24 05.10.2020
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