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Yine aynı vahşet… Oğlunun gözü önünde annesini katletti

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Olay anında oğlu, annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi. 

10:20 -
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İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde, Hatice ve Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından talisiz kadın sokağa çıkarken, peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar Hatice Çelik’e ateş ederek öldürdü.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE

Bu sırada olay yerinde bulunan yeğeni, Veysi Çelik’in elinden silahı aldı. Hatice Çelik’in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü. Saldırganın, engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği kameralara yansıdı. (DHA)

Son güncelleme: 10:27 08.06.2020
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