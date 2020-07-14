Yine aynısı oldu… Önce düğün sonra karantina

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı 225 haneli Güneyce köyünde 5 Temmuz’da bir düğün yapıldı. Düğüne katılan 4 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Burada yapılan test sonucu 4 kişide corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine köy karantinaya aldı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde güvenlik alırken giriş ve çıkışlar ise yasaklandı.

DUMANLI’DA 14 GÜN

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Dumanlı Köyü de 14 gün süre ile karantina altına alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada “13 Temmuz 2020 tarihi saat 18.00’den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

KARS’TA DA 2 KÖY

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Karahan ve Selim İlçesi'ne bağlı Laloğlu karantinaya alınarak, her 2 köye giriş çıkışlar kapatıldı. Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü ile Selim İlçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup, her 2 köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi. (DHA-İHA)