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Yine bir kadın cinayeti: 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde Füsun A. 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

12:54 -
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Yine bir kadın cinayeti: 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Fırat Caddesi’nde dün sabaha karşı meydana gelen olayda, Ali K. ile Fusun A. ile birlikte Fırat Caddesinde bulunan binaya geldi.

Gecenin geç saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü ikilinin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda, Ali K. mutfaktan aldığı bıçakla, Füsun A.'yı 6 yerinden bıçakladı.

Ali K. mutfaktan aldığı bıçakla, Füsun A.'yı 6 yerinden bıçakladı. Foto: İHA

Ali K. bıçakladıktan sonra kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Füsun A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Füsun A.'nın cansız bedeni yapılan incelemeler sonucunda adli tıpa kaldırıldı. Gözaltına alınan  Ali K. ise Sincan Polis merkezine götürüldü.

ESKİ EŞİNİ DE ÖLDÜRECEKTİ

Ali K.’nın Füsun A.'yı öldürdükten sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri eski eşine gönderdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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