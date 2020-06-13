Yine Maçka Parkı… 3 günde ikinci olay

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Maçka Demokrasi Parkı’nda parkta bulunan iki grup arasında saat 02.30 sularında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iki grup birbirlerine alkol şişeleriyle vurmaya başladı. Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi kafasından aldığı darbelerle yaralandı.

İKİ GÖZALTI VAR

Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada parkta bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Olay yerine sevk edilen ekipler 2 kişiyi gözaltına alırken kaçan diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yaralılardan birinin arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, ambulansa binmek istediğini söyledi. Şahıs polis ekiplerinin yasak olduğu uyarısının ardından ikna edilerek, uzaklaştırıldı.

Yaralılara müdahale ettiğini ve sağlık çalışanı olduğunu belirten Yusuf Yıldırım, “Ayırmaya kalktığımda boynuma darbe yedim zaten. Polis arkadaşları çağırdım. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yolladık. Olay bakışmadan çıktı, sonra birbirlerine şişe ile daldılar, sarhoş kafayla” dedi.

PEŞ PEŞE OLAYLAR

Maçka Parkı’nda perşembe günü de laf atma tartışması kavgaya dönüşmüştü. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralanmıştı. (DHA)