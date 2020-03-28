Corona yasaklarını dinlemediler! Bu kez göl kenarına gittiler

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul’un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı.

Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti. Başakşehir’de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı.

Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti. DHA

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