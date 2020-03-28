Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona yasaklarını dinlemediler! Bu kez göl kenarına gittiler

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı. Mesire alanına giremeyen piknikçiler de göl kenarına akın etti.

17:48 -
Haberler Gündem
Corona yasaklarını dinlemediler! Bu kez göl kenarına gittiler

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

DHA

Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul’un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı.

DHA

Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti. Başakşehir’de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı.

DHA

Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti. DHA

İLGİLİ HABERİstanbul'da corona virüsü toplantıları... İşte alınan kararlarİstanbul'da corona virüsü toplantıları... İşte alınan kararlar

 

İLGİLİ HABER İstanbul Valisi'nden seyahat izni açıklaması İstanbul Valisi'nden seyahat izni açıklaması
Son güncelleme: 17:50 28.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more