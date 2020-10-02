Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kayıtlar Pazartesi başlıyor!

YKS ek tercih süreci tamamlandı ve ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla açıkta kalan binlerce öğrenci boş kontenjanlara yerleştirildi. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

17:21 -
Haberler Gündem
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kayıtlar Pazartesi başlıyor!

2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından tamamlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından duyurulan sonuçlarla birlikte sayısal veriler de paylaşıldı. Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve K.K.T.C’deki üniversiteler toplamında 53 bin 163 kontenjan boş kaldı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

ÖSYM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGU EKRANI

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL VERİLER

ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme sayısal verilerine göre, devlet üniversitelerinde 25 bin 578, vakıf üniversitelerinde 22 bin 538 kontenjan boş kaldı.

Ek yerleştirme öğrenci ÖSYM Pazartesi YKS
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more