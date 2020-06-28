YKS sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci ve son oturumu bugün gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı’nın sınavlar sebebiyle oluşabilecek yoğunluk için getirdiği sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 09.30 itibarıyla başlayan yasak 18.30’da sona erecek.

YKS’nin ilk oturumunda yasak dün 15.00’de sona ererken bugün ise 18.30’a kadar sürecek.

SINAV MARATONU

İçişleri Bakanlığı’nın “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesi şöyleydi:

* 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YKS’de ilk oturum dün gerçekleştirilirken, bugün yapılacak AYT ve YDT ile sınav maratonu tamamlanacak.