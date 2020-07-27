YKS sonuçları yayında! ÖSYM sonuçları açıkladı.. YKS tercihleri için geri sayım başladı!

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler 2020 YKS sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM aday işlemleri sisteminden öğrenebiliyor. Öğrenciler için sırada tercih dönemi var. Öğrenciler, YKS tercih kılavuzundan okulların taban puanlarına ve kontenjanlarını kontrol edebilir. İşte detaylar…

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı:

* 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

* Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi. “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. Üniversite adayları, YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebiliyor.

ÜNİVERSİTELERDE TERCİH VE TANITIM GÜNLERİ’ YERLEŞKELERE TAŞINIYOR

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerinin ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin online olarak düzenlediği tanıtım günleri ise yeni normalle birlikte yerleşkelere taşınıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 2020-2021 öğretim yılı için düzenlediği tercih ve tanıtım günleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

“BÖLÜMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLECEK”

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başlıyor.Tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkânı buluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman tanıtım ekibiyle tercih süreci kapsamındaki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi verecek.

“GÜVENLİ MESAFE KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK”

İstanbul Gelişim Üniversitesi´nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun şekilde yürütülecek olan Tercih ve Tanıtım Günleri´nde aday öğrencilerin, uzmanlar tarafından üniversitenin tarihi, akreditasyon programları, yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkânları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda bilgilendirileceği bildirildi.

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