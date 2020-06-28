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YKS soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

YKS Temel Yeterlilik Testi soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişi Batman'da gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
07:35 -
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YKS soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi Batman’da gözaltına alındı. Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 2020 YKS 1. Oturum TYT sınavına giren B.Y. isimli adayın sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır.

GÖREVLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA

* Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir. İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır.

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