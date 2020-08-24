YKS tercih sonucu sorgulama: YKS tercihleri bugün açıklanır mı?

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçları için son haftaya girildi. YKS tercih sonuçları bu hafta https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, 31 Ağustos'ta üniversite kayıtlarına başlayacak. İşte YKS yerleştirme sonuçları…

YKS YERLEŞTİRME (TERCİH) SONUÇLARI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Halis Aygün şunları söyledi;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

ÖSYM, bu hafta açıklayacağı YKS tercih sonuçlarını saatlerinde açıklayacak.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA

Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.