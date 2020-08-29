YKS’de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi: Tercih ekranında hata yapıldı!

Tire’deki Kutsan Anadolu Lisesi’ni bitiren Orhancan Ayhan, girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sözel alanında 464.84 puan alarak ilk bin öğrenci arasında olmayı başardı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih bölümünü okumak istediğini belirten Ayhan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu bir yükseköğretim programına yerleştirilemediğini ifade etti.

Tercih formunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kendisi adına rehber öğretmeni tarafından doldurulduğunu aktaran Ayhan, gönderme işlemi sırasında ‘enter’ tuşuna basılmadığını iddia ederek istediği üniversiteye yerleşemediğini söyledi.

Babasıyla birlikte sanayi sitesinde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden problemin çözümü için yardım bekliyor.

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

ÖSYM, hafta içinde YKS ilk tercih sonuçlarını açıklamış ve toplam 781 bin 165 kişinin üniversite bölümlerine yerleştiğini duyurmuştu. Kalan boş kontenjanlar için ise YKS ek yerleştirme yapılacak.

YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578 DHA