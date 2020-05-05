YKS’de tarih değişikliğine eğitimcilerden tepki: Gelecek, sizin küçük koltuk hesaplarınızdan çok daha büyük

Yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 25-26 Temmuz tarihlerinden 27-28 Haziran'a çekildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Sınavlara hazırlık yapan öğrenciler son dakika aldıkları değişiklik kararına tepki gösterdi. Yaşanan duruma Eğitim Sendikaları da duyarsız kalmadı. Konuya ilişkin Birleşik Kamu-İş Konfedersyonu’na bağlı Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

“MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN İTİRAZINA KULAK ASILMADI”

YKS tarihinin iç turizmin canlanması için değiştirildiği ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Doğrudan kendi alanı ve sorumluluğu olduğu halde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘Cumhurbaşkanı açıklayacak’ dediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yeni tarihi kamuoyunda haklı olarak infial yaratmıştır.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin ayları değil, günleri bile ders programlarına bölüştürerek çalıştığı sınavın daha önce söylendiği gibi Temmuz sonunda değil, 27-28 Haziran tarihlerinde, yani beklenenden 1 ay önce yapılacağını açıklamıştır.

* Daha bir gün önce liseliler ve velileri 1 milyonu aşkın tweet atarak sosyal medya üzerinden “YKS tarihime dokunma” dese de, bu itirazlara kulak asılmamıştır.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu konuşmasında sınavın neden erkene çekildiğine dair bir açıklama lütfedilmese de, konuşmanın sıralamasından anlaşıldığı kadarıyla YKS tarihi, “iç turizmin tekrar canlanması” amacıyla değiştirilmiştir.

* Turizmin eğitimden, tek adamın görüşünün milyonların talebinden, kısa vadeli ekonomik beklentilerin geleceğimiz olan gençlerin kaderinden önemli tutulmasını kınıyor ve kabul etmiyoruz!

“BİLİM KURULU'NUN TAVSİYELERİYLE ÇELİŞİYOR”

Alınan kararının Pandemi Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle çeliştiğini belirten sendika açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Halihazırda zaten ülkenin kötüye giden ekonomisi, karantina koşulları, eğitimdeki kesinti gibi nedenlerle bu sene sınav stresini katmerli yaşayan gençlerimizi bir ay erken sınava sokmak, en hafif tabirle düşüncesizlikle yapılan kötülüktür!

* Üstelik sınav tarihini bir ay erkene çekmek, “bir gün bile evde kalınsa kardır” diyen Pandemi Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle de çelişmektedir.

* Daha yeni kurulmuş bir Cumhuriyet iken bile Avrupa’nın dudak ısıracağı eğitim hamlelerinin yapıldığı bu memleket, böylesi eğitim düşmanlığını, insan hayatı ve geleceğinin bu kadar değersizleştirilmesini hak etmemektedir.

“KARARLARINIZDAN GERİ DÖNÜN”

“Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na son kez çağrı yapıyoruz” denilen açıklamada, “Milyonlarca gencimizi mağdur edecek olan bu kararınızdan geri dönün. Gelecek, sizin küçük koltuk hesaplarınızdan çok daha büyük, çok daha ötededir. Orada yeriniz olup olmayacağını ise bugün yaptıklarınız belirleyecektir” ifadeleri kullanıldı.