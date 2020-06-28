YKS’den çıkan aday corona virüsü şüphesiyle hastaneye götürüldü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.’nın öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi.

DHA’nın haberine göre F.K., corona virüsü şüphesiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulansla götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F.K.’ye test yapılacağı öğrenildi.

LGS’DE YAŞANDI

Eğitim Sen, Manisa’nın ardından İstanbul Bakırköy’deki Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nda da Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren bir öğrencide corona virüsü çıktığını duyurmuştu.