Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YKS’den çıkan aday corona virüsü şüphesiyle hastaneye götürüldü

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K. (19), öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince corona virüsü şüphesiyle hastaneye götürüldü. 

15:17 -
Haberler Gündem
YKS’den çıkan aday corona virüsü şüphesiyle hastaneye götürüldü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.’nın öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi.

DHA’nın haberine göre F.K., corona virüsü şüphesiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulansla götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F.K.’ye test yapılacağı öğrenildi.

LGS’DE YAŞANDI

Eğitim Sen, Manisa’nın ardından İstanbul Bakırköy’deki Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nda da Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren bir öğrencide corona virüsü çıktığını duyurmuştu.

 

İLGİLİ HABERLGS'ye giren bir öğrencide daha corona virüsü çıktıLGS'ye giren bir öğrencide daha corona virüsü çıktı

 

Corona Diyarbakır Sağlık sınav YKS
Son güncelleme: 15:27 28.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more