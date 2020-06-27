2.4 milyon öğrenci corona gölgesinde ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15’te başlayan TYT’de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YKS dolayısıyla toplu ulaşımın, öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi.

SINAV SIRASINDA MASKE ŞARTI YOK

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

Covid-19 hastası adaylar da yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Bu arada YKS nedeniyle 81 ilde bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama saatlerinde eczane, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi iş yerleri açık olacak. Kurallara uymayanlara idari para cezası verilecek.