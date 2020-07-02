YKS’ye girdi, ertesi gün telefonuna gelen mesajla şoke oldu!

Mersin’de özel bir kurumda çalışan evli, iki çocuk babası Adnan Demir (33) geçen pazar günü Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 3. kat 20 numaralı sınıfında sınava girdi. Sınava girmesinin ardından kendisini dışarıda bekleyen eşi Leyla Demir ve iki çocuğu ile şehir merkezine giderek alışveriş yapıp, evine döndü.

Daha sonra iş yerine gece vardiyasına giden Demir, sabaha kadar çalıştıktan sonra evine gidip yatma hazırlığında olduğu sırada Sağlık Bakanlığı’ndan kendisine şu mesajın geldiğini söyledi: ”Sayın Adnan Demir, bakanlığımızca görevlendirilen sağlık personellerimiz sizi corona virüsü ile mücadele kapsamında ziyaret edecektir.”

”EVE GELDİLER”

Bu mesajdan kısa bir süre sonra da zil çaldığını dile getiren Demir, şöyle devam etti: ”Camdan bakınca aşağıda bir ambulans ile maskeli iki kadın görevli vardı. Bana, ‘Bulunduğunuz sınıfta Covid-19’lu bir hasta da vardı’ dediler. ‘Beni götürecek misiniz?’ diye sordum. ‘Hayır, seni götürmeyeceğiz ancak evinizde kendinizi 14 gün boyunca izole etmeniz gerekiyor’ dediler. Bunun üzerine, durumumu iş yerime nasıl bildireceğimi sordum. ‘Biz sisteme girince iş yeriniz görür, eşiniz aile hekiminize gidip 14 gün verilecek raporu alsın’ dediler. ‘Bize test yapılacak mı?’ diye sorduğumda ise ‘Teste gerek yok, siz kendinizi izole edin’ diyerek gittiler.”



Demir, sosyal medya hesabından okul ve sınıf bilgileriyle şu paylaşımı yaptı: ”Hafta sonu yapılan YKS (2.oturum AYT) sınavında bu sınıftan bir Covid-19 vakası çıkmış ve biz evlerimize gittikten sonra bundan haberimiz oluyor. Sağlık Bakanlığı’ndan bir ekip sabah 09.30 gibi kapımıza gelip kendimi izole etmemi söyleyip gittiler. Bu kadar tedbir dedikleri bu sanırım. Şu an 14 gün karantinadayım.”

”ŞOKE OLDUK”

Sağlık çalışanlarının söyledikleriyle panik yaşadıklarını dile getiren Adnan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: ”Bize test yapılmadı. Sadece aile hekimi aradı, ateş ve genel sağlık durumumuz ile ilgili bilgi aldı. Bana, ‘Size test yapmadılar mı?’ diye sordu. Büyük şaşkınlık içindeyiz. Bu gelişme üzerine beni iki çocuğumla parkta bekleyen eşim, sınav günü bir ambulansın okula geldiğini söyleyince daha da paniğe girdik. Eğer bana sınıfa Covid-19 hastasının gireceği söylenseydi, kesinlikle sınava girmezdim. Çıktıktan sonra da kimse bir uyarıda bulunmadı. Şimdi evde büyük korku içinde beklemekten başka çaremiz yok. Bize test yapılmamasının da mantığını anlayabilmiş değilim.”