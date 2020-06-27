YKS’ye giren adaylar tepki gösterdi: Tarihlerle oyuncak gibi oynandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan ve bugün 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00’te sona erdi. Sınav öncesi Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’ne gelen aileler ve adaylar, sosyal mesafe kuralına dikkat etmezken sınav sonrası da benzer görüntüler ortaya çıktı.

POLİS, VELİLERİ UYARDI

Adaylar, 10.15'te başlayan sınavda, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. Adaylar, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru çödü.

Sınav öncesi ve sonrasında corona virüsü salgınına rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan velileri ve adayları polis ekipleri uyarırken, Ayşekadın Yerleşkesi önünde bekleyen birçok velinin uyarıları önemsememesi de dikkat çekti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Sınavın sona ermesinin ardından adaylar, sınav süresinin ve tarihinin değiştirilmesine ise tepki gösterdi. Adaylar, daha önce 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseltilmesinin ve sınavın daha önce açıklanan tarihlerinden 1 ay öncesine çekilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

”ERTELENMESİNİ BEKLEDİK AMA ERTELENMEDİ”

Caner Biler: ”Sınav beklediğimden kolaydı. Matematikten korkuyordum ama beklediğimden daha güzel geçti. Türkçe kolaydı, sosyalde pek zorlanmadım. Sınavda hiç tedbir yoktu. İçeri girerken ateşimiz bile ölçülmedi. Tedbirleri çok zayıf buldum. Sosyal mesafe zaten yoktu. Sınavdan önce pandemi çok olumsuz etkiledi. Yapabileceğim soruları yapamıyordum, korkuyordum. Geleceğim için endişeliydim. Tarihlerle de zaten oyuncak gibi oynandı. Süreç çok zordu. Ertelenmesini bekledik ama ertelenmedi”

”TARİHLERİN DEĞİŞLMESİ ETKİLEDİ”

Tutku Özel: ”Umarım iyi bir sonuç alırım. Ben sınav sırasında maskemi çıkarttım. Benim salonumdaki birçok kişi de maskesini çıkarttı. Sınav çok zordu. Şu anda çok mutsuzum, hatta titriyorum. Benim için sınav kötü geçti. İç mimarlık ve çevre tasarımı kazanmak istiyordum. Okula gitmememiz ve özel eğitim kurumlarından destek almamamız çok kötü oldu. Okuldaki disiplinin sağlanamadığını düşünüyorum. Sınav tarihlerinin değişmesi de bizi etkiledi”

”SIKINTILI BİR DÖNEMDİ”

Berke Çoban: ”Salonda maskeyi çıkartabiliyorduk, sosyal mesafe iyiydi, dezenfektan da verdiler. Sınavım orta seviyede geçti. Sınav öncesinde tarihlerin değişmesi kötü bir süreçti. Sınav tarihleri baştan ileri çekildi ve ona göre çalışmalarımızı düzenledik. Sonra geri çekildi. Sıkıntılı bir dönemdi”

”UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİM KADAR FAYDALI OLMADI”

Tuğrul Sade: İnşallah başarılı olacağız. Hukuk bölümünü kazanmak istiyorum. Sınav öncesinde yapılan düzenlemeler planlarımızı biraz etkiledi ama çalışan yapar. Gayet kolay bir sınavdı. İnşallah herkes istediği bölümü kazanır. Ama uzaktan eğitimin bize yüz yüze eğitim kadar faydası olmadığı açık”

”EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM SINAV SÜRESİNİN UZATILMASIYDI”

Efe Arda Yeşin: ”Sınav güzel geçti. Hazırlandım ama beklediğimden biraz zordu. Türkçe’de biraz heyecan yaptım. Sonuçta ilk senemdi. Hâlâ ellerim titriyor. Tedbirlere çok da uyulmadığını düşünüyorum. İlk süre uzatıldığı zaman bütün sistemimi ona göre yaptım. Sonra öne alınması bir şok etkisi yarattı. Ama beni en çok üzen konu TYT süresinin uzatılmasıydı. Çünkü bütün sene 135 dakikaya göre çözdük. Sonra bir anda 165 dakika denilince bizim bütün senemizin hesaplaması gitti. 1 ay öne çekilmesi değil de sınav sisteminin bu kadar değiştirilmesi bizi üzdü”

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) de yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak.