Mansur Yavaş’ın bağış kampanyası çığ gibi büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

* Ankara’da 100 binden fazla esnafımız ve çalışanlar, küresel salgın sebebiyle iş hayatını durdurmak zorunda kaldı. Belediyemiz hayatın durmaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu dayanışmayı büyütmek için #6MilyonTekYürek olalım ve zorlukları birlikte aşalım.

‘500 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILACAK’

* Şimdilik iki ayaktan oluşan bir ‘Ekonomik Koruma Paketi’ni hayata geçiriyoruz. 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz ancak içinde bulunduğumuz koşullarda bu sayının artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle hazırlıklarımızı 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapacak şekilde tamamladık.

* Bu süreçte ayrıca işsizlik sigortası dahil, yapacağımız kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığını belirlediğimiz ailelere ‘Acil Nakit Desteği’ sağlamak amacıyla bütçemizi oluşturduk.

‘BAĞIŞLARINIZIN HER KURUŞUNUN HESABINI VERECEĞİZ’

* Hayat normale dönünceye kadar Acil Nakit Desteği’i sürdüreceğiz. İlk etapta 150’si engelli, 775 simitçi esnafımıza 500’er lira maddi ve gıda desteğine başlandı. Bağışlarınızın her kuruşunun hesabını vereceğiz.

BAŞVURULAR BU ADRESLERDEN YAPILACAK

Mansur Yavaş, gıda kolisi ya da nakdi yardım almak isteyen vatandaşlarla bağış kampanyasına destek vermek isteyenlerin Başkent153, Başkent Mobil uygulaması veya Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısına iş insanlarından sanatçılara, öğretmeninden sporcusuna kadar binlerce insan karşılık vermeye başladı. EGO otobüs şoförleri de kendi aralarında topladıkları paraları açılan hesaba yatırarak, bu kampanyaya destek verdi.

Başkent153 ile 7/24 hizmet vermeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan Kriz Masası ile de vatandaşlardan gelen tüm ihtiyaç ve taleplere çözüm üretmeye çalışıyor.

İHALELER ERTELENDİ

Öte yandan alınan önlemler kapsamında canlı olarak yayınlanan ihaleler için de yeni bir düzenlemeye gidildi. Acil olmayan ihaleler için erteleme kararı alındı.