Yoğun kar ve tipi yüzünden yollar kapandı!

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi. İHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yogun-kar-ve-tipi-yuzunden-yollar-kapandi-5614274","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yogun-kar-ve-tipi-yuzunden-yollar-kapandi-5614274","pageType":"yazi","pageIdentifier":5614274,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"You011fun kar ve tipi yu00fczu00fcnden yollar kapandu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5614274,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yogun-kar-ve-tipi-yuzunden-yollar-kapandi-5614274/","headline":"You011fun kar ve tipi yu00fczu00fcnden yollar kapandu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/08/iecrop/bitlis-iha1_10595449_16_9_1581190245.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1581190247,"datePublished":1581190247,"dateModified":1581190247,"info":"{"seo_news":"false"}"});