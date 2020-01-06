Yoğun kar yağışı ve TIR kazaları Bursa-Ankara yolunu kapattı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 TIR Bursa-Ankara karayolunu kapattı.

Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşurken Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu ulaşıma açmak için seferberlik başlattı.

BUZLANMAYA KARŞI SÜRÜCÜLER İKAZ EDİLİYOR

Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmaya çalışırken, ağır tonajlı yolcu otobüsleri ve TIR’ları İnegöl girişinde bekleterek geçişlerine izin vermezken, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı araç sürücülerini ikaz ediyor. (İHA)