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Kaçak geçmek isterken kameralara böyle yakalandı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaya geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, TIR'ın üzerinde rüzgarlığın olduğu bölüme saklanıp, Türkiye'ye girmeye çalışan B.Ç. (39) isimli şahıs tespit edildi. B.Ç.'nin yurt dışına çıkış yasağı da olduğu öğrenildi.

10:34 -
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Artvin’deki Türkiye’den Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı’nda, ekiplerin yaptığı rutin saha kontrolü sırasında bir TIR’ın rüzgarlığına gizlenmiş vaziyette bir şahıs tespit edildi.

Şahıs gizlendiği yerden çıkartılarak gerekli işlemler yapılmak üzere müdürlük binasına getirildi. Kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan kişinin B.Ç. (39) olduğu tespit edildi.

Yapılan sorgulamada B.Ç'nin, yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. B.Ç. hakkında, “Pasaport Kanunu’na muhalefet” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlarından adli işlem başlatıldı. (İHA-DHA)

Gürcistan Türkiye
Son güncelleme: 11:20 28.05.2020
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