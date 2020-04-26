Yok artık! Ne yapıyorsunuz gençler?

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir grup genç tarafından ihlal edildi. Birlikte sokağa inen gençler, top oynayarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra müzik açarak halay çeken gençleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

BRANDAYA SAKLANDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri aracın sirenini çalınca gençler kaçışmaya başladı. Bazı gençler evlerine girerken, dışarıda kalan iki genç ise motosikletin brandasının altına saklandı. Ekiplerin sokaktan ayrılmasının ardından brandanın altından çıkan gençler evlerine girdi. (İHA)