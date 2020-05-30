YÖK Başkanı Saraç duyurdu: Önemli düzenlemeler yaptık

YÖK Başkanı Yekta Saraç yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Saraç’ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

* Yükseköğretimimizi Covid-19 salgını sonrasındaki küresel değişime, yeni ve zorlu sürece hazırlamak ve özellikle uluslararasılaşmada son yıllarda katettiğimiz büyük mesafeyi kaybetmemek amacıyla bir dizi kararlar aldık.

* Küresel salgın ve sağlık endişeleri nedeniyle ülkemize dönmek isteyen yurt dışında okuyan Türk öğrencilerimiz ile yabancı uyruklu öğrencilerin, “kaliteden taviz vermeden” ülkemizde okumalarını kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yaptık.

UZAKTAN ÖĞRETİM MESAJI

* Uluslararası üniversite sıralamalarında önde bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin YÖK'e iletmiş oldukları ülkemizde okumaya devam etme taleplerini önemli buluyoruz. Yapılan düzenlemelerin yükseköğretimimiz için hayırlı olmasını dileriz.

* Önümüzdeki günlerde de üniversitelerimizdeki “uzaktan öğretim” ile ilgili aldığımız yeni kararlarımızı kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.

* Küresel salgın sürecini retorik ile değil pratik sonuçlar üreten düzenlemeler ile yönetmeye ve ülkemiz yükseköğretimi için fırsata çevirmek için çalışmaya devam edeceğiz…

YÜZDE 50 KISIT KALKTI

YÖK’ün küresel corona virüsü ile mücadele kapsamında yeni düzenlemelere gitti. Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık” programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki %50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı.

Ayrıntılar geliyor…