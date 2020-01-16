Yok böyle kaza! Öyle bir devrildi ki…

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 34 GH 8814 plakalı otomobil tali yoldan karşı yola geçmeye çalıştığı sırada önündeki araçtan gelen otomobili fark edemeyen sürücü, ana cadde üzerinde seyir halinde olan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)