Turizm aracının önünü kesen taksici gözaltına alındı

İstanbul’da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç 27 Ocak’ta Başakşehir’den aldığı müşterisini Sapanca’ya götürmek üzere yola çıktı. Aracın önü Esenyurt’ta taksiciler tarafından kesildi. Turizm aracının şoförü M.A.A.’yı indiren E.G. isimli taksici evraklarını kontrol etti. Bu esnada M.A.A. isimli turizm aracı şoförü cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden taksici M.A.A.’yı engellemeye çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından taksiciler uzaklaşırken, M.A.A. ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

CEZA YAĞDI

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis, E.G. isimli taksici gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne götürülen E.G.’ye bin 360 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine de el konuldu. Ayrıca 34 TCA 95 plakalı taksi aracı trafikten men edilirken, çalışma ruhsatı ise İBB tarafından süresiz iptal edildi. Taksici hakkındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Mağdur olan turizm şoförü M.A.A. ise kendisine ulaşan polis ekiplerine İstanbul dışında olduğunu ve taksi şoföründen şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.