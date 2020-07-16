Yol ortasında aküsü biten aracın sürücüsü çılgına döndü

Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi’nde sabah saatlerinde aküsü biten otomobil yolun ortasında kaldı. Sürücüde otomobilden inerek yoldan geçen sürücüleri durdurup yardım istemeye başladı.

ARACIN ÜSTÜNE ÇIKIP TEKMELEDİ

Yardım talebinin sonuçsuz kalması üzerine sürücü sinirlerine hakim olamayarak çılgına döndü. Otomobilin üzerine atlayan vatandaş aracını tekmelemeye başladı. Bunu gören yoldan geçenler, otomobili arkadan iterek güvenli bir noktaya çekmek istedi.

TERS YÖNE GİRİP PARK ETTİ

Sürücünün ters yöne girmesi üzerine otomobili itmeyi bırakan yayalar yollarına devam etti. Ters yönde park halinde beklemeyi sürdüren otomobil trafiği tehlikeye düşürürken sürücünün rahat tavırları ise pes dedirtti.Otomobil daha sonra olay yerine gelen çekici tarafından otoparka kaldırıldı. (DHA)