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Yol verme tartışması cinayetle sonlandı!

İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan tartışmada Onur Karamemiş'i silahla vurarak öldüren Yiğit D., olaydan 14 gün sonra emniyete giderek teslim oldu.

Habip ATAM
11:56 -
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Yol verme tartışması cinayetle sonlandı!

1 Mayıs’ta Özal Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Oto alım-satım işiyle uğraşan 31 yaşındaki Onur Karamemiş aracı içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri Karamemiş’i 21 yaşındaki Yiğit D.’nin vurduğunu tespit etti. Polisin peşine düştüğü Yiğit D. önceki gün emniyete giderek teslim oldu.

(FOTO: SÖZCÜ)

‘Uyuşturucu’, ‘motosiklet hırsızlığı’, ‘kasten yaralama’, ‘evden hırsızlık’ suçlarından kaydı olan Yiğit D., emniyetteki ifadesinde olayın trafikte yol verme kavgası üzerine yaşandığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit D. tutuklandı.

Son güncelleme: 11:59 18.05.2020
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