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Yol yıkama aracı dezenfekte aracı oldu

Bodrum Belediyesi, cadde ve sokaklarda corona virüsü ile mücadele için yol yıkama aracını dezenfekte aracı yaptı. Aracın günde 16 saat boyunca aralıksız dezenfekte işlemlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Yaşar ANTER
17:57 -
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Yol yıkama aracı dezenfekte aracı oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir yol yıkama aracı, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında arkasına takılan dezenfekte modülü ile Bodrum cadde ve sokaklarında dezenfekte işlemine başladı.

Yeni gelen modül hakkında Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan’dan bilgi alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Halkımızın sağlığı için corona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yeni dezenfekte aracımızda bugünden itibaren cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemine başlıyor” dedi.

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8 TON KAPASİTELİ, 16 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Belediye Meydanında ilk incelemeleri yapılan araç, Neyzen Tevfik Caddesinde ilk dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi.

8 ton kapasiteli araç Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün kullanarak günde 16 saat boyunca Bodrum’da cadde ve sokakları gezerek dezenfekte işlemi gerçekleştireceği açıklandı.

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