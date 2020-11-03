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Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gaziantep-Adana Otoban'ında aniden bastıran yağmurun ardından kayganlaşan yolda bir otobüs devrilerek takla attı, bir diğer otobüs ise yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Yaşanan kazalarda can kaybı olmazken 13 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Güncellenme: 02:24, 03/11/2020
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Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Kaza, Gaziantep-Adana Otobanı Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Siirt-Ankara seferini yapan ve içerisinde 13 yolcunun bulunduğu Vedat E. idaresindeki 34 LSS 11 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Narlı Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybederekyoldan çıktı.

Yoldan çıkan araç takla atarak savruldu. Otobüsün arkasında seyir halinde olan ve Gaziantep-Ankara seferini yapan 27 U 9558 plakalı bir başka otobüs ise kazayı görüp durmaya çalışırken yoldan çıkarak orta refüje savruldu.

İHA

13 YOLCU YARALANDI

Aynı yerde meydana gelen iki ayrı kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen otobüsün içerisinde bulunan ve yaşanan kazada hafif şekilde yaralanan 13 yolcuyu Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırdı.

Yoldan savrularak orta refüje çıkan diğer otobüste ise yaralanan olmadı. Kazaların ardından olay yerine intikal eden polis ve jandarma ekipleri, yeni kazaların yaşanmaması için bölgede tedbir aldı.

Kazalarla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

Adana Ankara Gaziantep Kahramanmaraş kaza Polis Sağlık Siirt
Yayınlanma Tarihi:01:50,
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