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Yolcunun cüzdanını aldığını inkâr eden şoföre men!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, yolcunun cüzdanını vermeyen Özel Halk Otobüsü şoförü M.Ö.’nün şoförlükten men edildiğini söyledi.

18:17 -
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Yolcunun cüzdanını aldığını inkâr eden şoföre men!

Gaziantep'te Özel Halk Otobüsüne binen ve otobüste cüzdanını düşüren yolcuya, başka bir yolcunun cüzdanı bulup M.Ö.'ye teslim etmesine rağmen kendisine cüzdan verildiğini inkâr eden şoförün yalan söylediği otobüsün kamerasından ortaya çıkmıştı.

Olay üzerine harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı olayı inceleyerek şoför M.Ö.'yü şoförlükten men etti.

“GEREKEN YAPILDI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Olay üzerine hemen harekete geçtik.

* Gerekli incelemenin ardından M.Ö'nün şoför kartına el koyduk.

* Bu şahıs bir daha şoförlük yapamayacak.

* Yolcularımızı başımızın üstünde taşıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır.

* Bu olayı kabul etmemiz mümkün değildir.

* Kendisi hakkında gereken yapıldı.

* Yasal olarak da olayın takipçisi olacağız. İHA

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Son güncelleme: 18:21 01.02.2020
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