Yoldan çıkan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne düştü 

Bugün saat 11.45 sularında Avcılar, TEM Bağlantı yolundan Ankara istikametinde giden Ramazan Karadağ yönetimindeki kamyonetle aynı yönde giden bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerleri aşarak, bir siteye ait otoparka düştü. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak, durabildi. Kamyonet sürücüsü kazada yaralandı.

Kamyonetin çarptığı otomobildeki bir ismi öğrenilemeyen kadın ve çocuğu ise kazayı yara almadan atlatırken, büyük korku ve panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ramazan Karadağ ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (DHA)